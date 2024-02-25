В Испании нашли пещеру-гробницу, в которой лежали тысячи скелетов людей и животных (фото)

Археологи из Каталонского института палеоэкологии человека и социальной эволюции (IPHES) совершили увлекательное открытие в муниципалитете Уимбоди-и-Поблет на северо-востоке Испании. Во время раскопок в пещере, известной как Cova dels Xaragalls, они обнаружили более 7000 человеческих скелетных останков, что свидетельствует об использовании этого места в качестве тысячелетия.

Видео дня

Раскопки, проведенные в декабре 2023 года, принесли впечатляющие результаты, сообщает IPHES. Найденные скелетные останки датируются периодом от неолита до бронзового века, охватывающего время древней истории — примерно от 7000 до 3000 лет назад.

Читайте также: Археологи нашли бронзовую руку, расписанную одним из древнейших языков мира (фото и видео)

Профессор кафедры доистории и археологии в Университете Севильи и ассоциированный научный сотрудник IPHES Антонио Родригес Идальго подчеркнул, что пещера была использована как погребальная пещера на протяжении тысячелетий. Он отметил: "Это было кладбище, на котором хранились тела умерших, и оно использовалось для этой цели в течение многих эпох".

Ученые считают, что длительная история использования пещеры как места захоронения позволяет им исследовать эволюцию доисторических обществ региона и их отношение к смерти.

Однако, согласно Альфредо Суэсто, одному из директоров раскопок, это также создает сложности: "В пещерных похоронах, где места захоронения используются на протяжении тысячелетий, одной из самых сложных задач является попытка задокументировать различные методы захоронения, которые применялись в течение этого времени".

Кроме тысячи скелетов людей, в пещере также было обнаружено большое количество костей животных, фрагментов керамических сосудов и декоративных предметов. Среди животных останков встречаются овечьи, козы, свиньи, коровы, а также собаки и лошади.

Исследование этой древней пещеры и подробный анализ найденных артефактов и останков людей и животных могут раскрыть много интересного о жизни и смерти наших древних предков и их обычаев.

Ранее археологи обнаружили на обломках корабля в Эстонии старейший сухой компас Европы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!