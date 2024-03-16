В Испании обнаружили 2000-летнюю бронзовую руку с таинственными надписями (фото)

Археологи на севере Испании обнаружили 2000-летний бронзовый артефакт, украшенный загадочными символами. Они, возможно, связаны с баскским языком.

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Рука Ирулеги считается апотропеем и бросает вызов предположениям о грамотности басков. Лингвистический анализ выявляет его связь с палеоиспанскими языками, что является важной находкой в эпиграфике, сообщает Times of India.

Находка украшена четырьмя линиями загадочных символов, которые могут представлять графическую подсистему палеоиспанских языков, тесно связанных с современным баскским языком. Вероятно, рука находилась у входа в здание, о чем свидетельствует его ориентация и расположение небольшого проема.

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Ее, возможно, повесили, чтобы зрители могли увидеть ее у входа. Надписи, созданные техникой сграфито и усиленные большими пуансонами, свидетельствуют об использовании для создания острого железного орудия.

Лингвистический анализ показал связь между первым словом на руке, "sorioneku", и баскским словом "zorioneko", что означает "счастье". Это означает, что послание руки было апотропеем, предназначенным для того, чтобы принести удачу или предотвратить вред.

Исследователи считают, что рука могла иметь ритуальное или культурное значение, возможно связанное с древней иберийской практикой отрезания правой руки пленных, хотя использование руки, кажется, было более доброжелательным.

Напомним, в Англии обнаружили лес в возрасте 390 миллионов лет. Также в Англии нашли чрезвычайное редкое кольцо 17 века.

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