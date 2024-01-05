В Испании обнаружили свинцовую пулю с надписью имени Цезаря (фото)

В Монтилье, Андалусия, на юге Испании, археологи обнаружили свинцовую пулю с именем Юлия Цезаря и иберо-римского города Ипска. Это первый случай, когда надпись имени Юлия Цезаря была найдена на этом типе снаряда на Пиренейском полуострове.

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Это также первая пуля, на которой написан топоним Ипска. В самом деле, первый топоним любого города в римской Испании, когда-либо найденный на пуле из пращи, сообщает The History Blog.

Практика нанесения надписей на свинцовые снаряды для рогаток уходит в Грецию в 5 век до н.э. и продолжалась в эпоху ранней Римской империи. Глиняные формы, которые использовались для изготовления выстрелов, имели надрезы, чтобы после отверждения снаряд имел рельефную надпись на корпусе.

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Типы надписей обычно включали имя изготовителя, военного командира, легиона или места, где они должны быть дислоцированы. Это один из 18 свинцовых пуль, обнаруженных в непосредственной близости от места находки во время сельскохозяйственных работ или случайно.

Напомним, в библиотеке Ватикана нашли утраченный фрагмент Библии в возрасте 1750 лет.

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