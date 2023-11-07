В Италии археологи открыли нетронутую на протяжении 2600 лет гробницу (фото)

Археологи открыли древнюю этрусскую гробницу в Италии, которая оставалась неприкосновенной в течение 2600 лет. Гробница, расположенная в некрополе Остерия в Вульче, содержит богатую коллекцию артефактов, дающих ценную информацию о жизни и культуре этрусков.

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Гробница была обнаружена в апреле этого года, но была открыта только сейчас. Она представляет собой большую двойную камеру, выкопанную в скале. Вход был перегорожен скальными плитами, удаленными археологами, сообщил муниципалитету Монтальто-ди-Кастро в Facebook.

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Внутри гробницы археологи обнаружили богатую коллекцию предметов, включая керамику, старинные сосуды для вина, декоративные аксессуары, железные предметы, бронзовые артефакты, такие как котел, и скатерть из погребального банкета. Многие предметы были практически в идеальном состоянии.

Некоторые сосуды для вина, или амфоры, кажется, происходят из Греции, а два, вероятно, происходят из острова Хиос. Это подчеркивает важность торговли вином для этрусков.

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По мнению археологов, характер предметов указывает на то, что они, вероятно, принадлежали семье высокого класса.

Теперь исследователи намерены тщательно изучить находки, которые могут дать важную информацию о жизни в древнем Вульче и элитах города, в частности, во времена, когда поселение процветало.

Напомним, в Греции нашли затонувший древний город в возрасте 1800 лет.

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