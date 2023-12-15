В Италии обнаружили древний римский дом с потрясающей мозаикой (фото)

В Риме археологи обнаружили роскошную виллу поздней республиканской эпохи с поразительной настенной мозаикой. Мозаика датируется в последние десятилетия 2 века до нашей эры.

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Она настолько исключительна, что указывает на то, что владелец виллы имел сенатский ранг. Об этом сообщает The History Blog.

Вилла была обнаружена во время исследования коммерческой улицы, соединявшей речной порт на Тибре с Римским форумом. Улица была вдоль зерновых складов, построенных правой рукой Августа, Марком Випсанией Агриппой, после того, как он был избран едилом.

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В большой комнате была найдена удивительная мозаика, покрывающая всю стену. Создана в так называемом "деревенском" стиле с разнообразными материалами, включая египетскую голубую плитку, стекло, кусочки белого мрамора, фрагменты травертина, грубую гальку вулканической пуццоланы и морские ракушки.

Архитектурный фон состоит из четырех купольных храмов, определенных пилястрами, украшенными вазами, наполненными цветами лотоса и листьями виноградной лозы. Есть кучи оружия и карнизов, страшные кельтские военные трубы, корабли с трезубцами и рули триер.

Люнет над архитектурным декором включает пейзаж города со скалой над морем. Три больших корабля, один с поднятыми парусами, пересекают воду. Город окружают оборонительные стены с башнями и воротами.

Напомним, десятки мумий детей и младенцев вырыли в Перу.

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