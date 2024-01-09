В Италии обнаружили храм поклонения богам-императорам: раскрывает аспекты неизведанной истории Древнего Рима

Увлекательная находка в Италии свидетельствует о том, что религиозные перемены в Римской империи происходили постепенно и взаимно.

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Под современными парковками в городе Спелло, Италия, американские исследователи обнаружили развалины древнего храма, бросающего вызов нашему пониманию религиозной эволюции Римской империи.

Об этом пишет Study Finds.

Храм, построенный во времена Константина Великого, первого христианского императора Рима, был посвящен императорскому культу, форме поклонения, в которой умершие императоры почитались как боги. Это открытие является важнейшим свидетельством императорского культа в Италии IV века и поздней Римской империи.

Исследователи полагают, что храм был построен для того, чтобы объединить язычников и христиан в городе Спелло. Это свидетельствует о том, что религиозные перемены в Римской империи происходили постепенно и взаимно, а не внезапно и радикально.

Открытие храма ведет свое начало в XVIII веке, когда в Спелло был найден рескрипт Константина Великого. В этом документе император предписывает жителям города праздновать религиозный праздник в честь его божественных предков, семьи Флавиев.

Этот рескрипт свидетельствует о том, что Константин готов был уважать языческие традиции, даже будучи христианином. Он также указывает, что в Римской империи была высокая степень религиозного обилия.

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По словам возглавлявшего раскопки профессора Дугласа Бойна из Университета Сент-Луиса, храм в Спелло является важным вкладом в наше понимание религиозной эволюции Римской империи.

"Это открытие показывает, что религиозные изменения в Римской империи не были резкими или однозначными", - сказал Бойн. "На самом деле, они были более сложными и многогранными, чем мы раньше думали".

Исследователи надеются, что дальнейшие раскопки в Спелло помогут им лучше понять религиозные и культурные перемены, происходившие в Римской империи в IV веке.

Напомним, в Италии обнаружили роскошно украшенные гробницы 2 и 4 века нашей эры.

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