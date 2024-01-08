В Италии обнаружили роскошно украшенные гробницы 2 и 4 века нашей эры

Во время строительства солнечной электростанции вблизи Рима в Италии был найден древнеримский некрополь с 67 скелетами, погребенными в 57 изысканных гробницах. Находка датируется 2-4 веками нашей эры.

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Об этом пишет CNN.

Археологов удивило то, что найденные скелеты были одеты в золотые украшения и дорогую кожаную обувь. Многие гробницы были роскошно оформлены, чтобы напоминать дома усопших.

"Мы нашли несколько скелетов, одетых в дорогие чулки и обувь," - сказал археолог Эмануэле Джаннини. "Все эти богатства свидетельствуют о том, что это были не местные фермеры, а члены высшей коры римских семей, происходившие из городов."

Разнообразие погребальных предметов, уложенных у останков, а также роскошный дизайн и облицовка внутри гробниц заставили археологов предположить, что похоронившие их хотели воссоздать их земные дома. Интерьеры многих гробниц имели изысканные тканевые подкладки или были окружены и покрыты черепицей или кусками терракоты, как маленькие домики.

Большинство обнаруженных гробниц были общими - построены по крайней мере для двух жителей, которые, вероятно, имели общую родственную связь. Были найдены несколько скелетов, обмотанных друг вокруг друга.

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"Строительство гробниц для всей семьи является типичной древнеримской чертой, но они отличаются своим внутренним декором, свидетельствующим о богатстве и статусе", - говорит археолог.

Местные власти уверены, что будет еще больше находок, когда раскопки для солнечного парка переместятся на другой участок вблизи.

Напомним, в Турции раскопали старинное кладбище, где были похоронены полсотни детей.

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