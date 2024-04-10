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В Италии в древней гробнице обнаружили греческие амфоры для вина (фото)

Анастасия Крыщук

В Италии в древней гробнице обнаружили греческие амфоры для вина (фото)

Археологи обнаружили этрусскую гробницу в возрасте 2600 лет, стоявшую запечатанной на протяжении веков. Эту древнюю гробницу нашли в Вульче, когда-то преуспевающем этрусском городе в центральной Италии.

Могила имеет две комнаты и до сих пор хранится в отличном состоянии. Внутри гробницы археологи обнаружили редкие и ценные предметы и останки, сообщает Greek Reporter.

Две камеры, датируемые 7 веком до нашей эры, были тщательно высечены в мягком вулканическом туфе. Первая камера содержала четыре этрусских транспортных амфоры, предназначенных для хранения местного вина.

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Во второй камере были обнаружены разнообразные амфоры и керамику, которые пришли из восточных греческих областей, в которые входили Иония и Коринф. Кроме того, там были предметы местного производства, включая уникальную черную керамику.

Эксперты считают, что две амфоры внутри камеры происходят из греческого острова Хиос.

В Италии в древней гробнице обнаружили греческие амфоры для вина (фото)

Напомним, ученые смогли раскрыть причины исчезновения древней культуры Чавина в Перу.

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