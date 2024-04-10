В Италии в древней гробнице обнаружили греческие амфоры для вина (фото)

Археологи обнаружили этрусскую гробницу в возрасте 2600 лет, стоявшую запечатанной на протяжении веков. Эту древнюю гробницу нашли в Вульче, когда-то преуспевающем этрусском городе в центральной Италии.

Могила имеет две комнаты и до сих пор хранится в отличном состоянии. Внутри гробницы археологи обнаружили редкие и ценные предметы и останки, сообщает Greek Reporter.

Две камеры, датируемые 7 веком до нашей эры, были тщательно высечены в мягком вулканическом туфе. Первая камера содержала четыре этрусских транспортных амфоры, предназначенных для хранения местного вина.

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Во второй камере были обнаружены разнообразные амфоры и керамику, которые пришли из восточных греческих областей, в которые входили Иония и Коринф. Кроме того, там были предметы местного производства, включая уникальную черную керамику.

Эксперты считают, что две амфоры внутри камеры происходят из греческого острова Хиос.

Напомним, ученые смогли раскрыть причины исчезновения древней культуры Чавина в Перу.

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