В Израиле обнаружили 1500-летнюю византийскую лампу у границы с Газой (фото)

Израильские солдаты резерва из 282-го артиллерийского полка обнаружили близ границы с Газой хорошо сохранившуюся 1500-летнюю масляную лампу византийской эпохи. Они натолкнулись на артефакт в плацдарме на территории Израиля.

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Заинтригованный круглой формой и покрытой грязью внешним видом солдат почистил его и, осознав его значение, поделился изображением в социальных сетях. Об этом сообщает HindustanTimes.

Археологи подтвердили, что артефакт был "сандаловой свечой" византийского периода, вероятно, 5-6 веком нашей эры.

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Согласно израильскому законодательству, любой рукотворный объект, созданный до 1700 г., должен быть передан археологам в течение 15 дней. IAA и IDF сотрудничают, чтобы сохранить исторические и археологические находки, а генеральный директор IAA Эли Эскусидо выразил благодарность солдатам за бдительность и гражданскую ответственность.

"Война часто подвергает нас чрезвычайным ситуациям, даже на археологическом фронте. Земля Израиля, особенно этот прилегающий регион, имеет богатую историю и древние сокровища", – отметил Эскосидо.

Напомним, в Перу обнаружили геоглифы кошек и человекоподобных фигур 30 года до нашей эры.

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