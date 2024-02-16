В Израиле обнаружили 1800-летнюю римскую военную базу (фото)

В Израиле археологи обнаружили остатки древнеримской легионной базы, датируемой 1800 годами. Раскопки у подножия Тель-Мегиддо открывают представление о военном присутствии и инфраструктуре римского Железного легиона VI "Феррата".

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Тель-Мегиддо, также известный просто как Мегиддо, занимает стратегическое положение с видом на Израильскую долину, ключевой перекресток древних торговых путей, соединяющих Египет и Месопотамию. Об этом сообщает Organiser.

Среди открытий – участки Виа Претория, главной дороги лагеря, а также подиум полукруглой формы и вымощенные камнем площади, которые были частью большого общественного здания. По данным археологов, огромный масштаб легионерской базы – 550 метров в длину и 350 метров в ширину – делает ее уникальной находкой в регионе.

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Хотя римские военные лагеря известны в Израиле, они представляли собой временные осадные лагеря или небольшие лагеря, принадлежавшие вспомогательным подразделениям. Ничего не сравнимо со всем комплексом базы легионеров.

Лагерь римского легиона в Легио служил постоянной военной базой для более чем 5000 солдат на протяжении более 180 лет. Это был стратегический узел, из которого измеряли и обозначали расстояния вдоль дорог Римской империи до крупных городов на севере.

Во время раскопок были обнаружены такие артефакты, как монеты, части оружия, обломки керамики и стеклянные фрагменты, а также огромное количество штампованной черепицы, которая использовалась для различных строительных целей.

Напомним, в Таиланде обнаружили таинственные гигантские деревянные гробы на сваях в возрасте 2300 лет.

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