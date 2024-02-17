В Израиле обнаружили римскую военную базу в возрасте 1800 лет: поражает масштабами

Недавние раскопки на базе Тель-Мегиддо, у древнего села Кфар-Отнай, обнаружили архитектурные остатки 1800-летней римской военной базы Legio VI Ferrata.

Видео дня

Легион VI Ferrata был набран Юлием Цезарем в 52 году до н. и сыграл немаловажную роль в его кампаниях. Лагерь служил постоянной базой для 5000 солдат в течение 180 лет (с 117-120 гг. н.э. до 300 г. н.э.).

Об этом пишет Arkeonews.

Он был центром римского военного присутствия в регионе и использовался для контроля важных торговых путей.

Это одна из первых постоянно оккупированных римских легионерских крепостей, найденных в Израиле. Исследования дают ценную информацию о римской военной стратегии и организации. Открытие восполняет пробел в нашем понимании римского присутствия в регионе.

Найденные артефакты:

Монеты

Фрагменты оружия

Глиняные черепки

Обломки стекла

Черепица с клеймами VI легиона

Читайте также: Ученые нашли в Нубии скелет женщины, страдавшей ревматоидным артритом.

Это открытие обещает обогатить наше понимание древних цивилизаций и их военных стратегий. Исследования лагеря VI легиона Ferrata продолжаются и ожидается, что они дадут еще больше информации о римском периоде в Израиле. Это редкое археологическое открытие, ведь большинство римских военных лагерей в Израиле являются кратковременными осадными или небольшими лагерями.

Раскопки в Тель-Мегиддо дают нам представление о том, как выглядели и функционировали постоянные легионерские римские крепости.

Напомним, раскрыта одна из самых больших загадок древности: ученые выяснили происхождение огромных камней Стоунхенджу.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!