В Израиле рядом с Газой обнаружили древние жернова весом более 10 кг (фото)

В Израиле офицеры запаса во время патрулирования обнаружили старинный базальтовый инструмент весом более 10 кг, который использовался для перемола пшеницы. Находку сделали у границы с Газой подполковник Яир Амизур и майор Элиашев Богбут.

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По словам археологов, найденные жернова были привезены издалека. Об этом сообщает Ynet News.

Управление древностей Израиля сообщило, что жернова, подобные найденному, обычно использовались для помола сухих продуктов, таких как зерна и чечевица. Эти инструменты для измельчения необходимы для производства муки.

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Между тем в промышленных районах использовались жернова для перемола муки в большем количестве. Инструмент для шлифования сохранился необычайно. Такие орудия использовались в разные периоды от библейских времен.

Напомним, в пустыне Сахара обнаружили древний рисунок в возрасте 5000 лет.

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