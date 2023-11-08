В какие дни нельзя менять постель, чтобы не навлечь несчастья

Постель – это место, где большинство из нас проводит примерно треть своей жизни. Поэтому надлежащий уход за постелью имеет огромное значение, включая аспекты, связанные с энергетикой. Часть этого ухода включает в себя смену постельного белья. Наши предки верили, что есть правильные и неправильные дни для этой процедуры, поскольку она может повлиять на наше благополучие.

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OBOZREVATEL рассмотрел некоторые народные приметы, касающиеся смены постельного белья. Оказалось, что есть некоторые неблагоприятные дни для этого действия. В частности, пятница, воскресенье и большие церковные праздники считаются в эти дни. Замена белья в последний рабочий день недели может привести к бессоннице и кошмарам. Проведение этой процедуры в воскресенье или в праздники может привести к многочисленным неудобствам.

Народные приметы рекомендуют проводить обновление постели в субботу, которая считается энергетически удачным днем для уборки любого вида. Такое действие предполагает обилие и здоровье для всей семьи.

Если вы хотите увеличить количество счастливых событий в своей жизни, то лучше менять постель в четверг, что связано с празднованием Чистого четверга перед Пасхой. Отмечается, что смена постельного белья именно в Пасхальный четверг может привести к положительным событиям в течение года до следующего праздника.

Самыми удачными днями для стирки постельной считаются понедельник и вторник. Некоторые приметы также рекомендуют перед стиркой выворачивать все вещи наизнанку, чтобы оградить всех жильцов дома от болезней.

Напомним, мы уже писали, какие приметы о деньгах действительно работают.

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