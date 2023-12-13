В какой день нужно наряжать елку, чтобы привлечь удачу в дом

За несколько недель до наступления Нового года многие начинают размышлять о том, когда лучше установить елку в своем доме. Ель становится украшением комнаты и создает особую праздничную атмосферу.

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На первый взгляд, может показаться, что не имеет особого значения, в какой день устанавливать новогоднюю елку. Однако народные приметы дарят определенные рекомендации по выбору конкретной даты, пишет pixelinform.

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Относительно лучшего времени для установки новогодней елки в доме, в поверьях считается, что идеальный день - 22 декабря. Это связано с зимним солнцестоянием, приходящимся на эту дату. В этот период ночь становится самой длинной, а день – самой короткой. Начиная с 22 декабря, светлое время суток постепенно побеждает темное, и день становится немного длиннее.

Согласно народным верованиям, установка елки именно 22 декабря наделяет новогоднее дерево особыми магическими свойствами. Считается, что в этот день растение способно притягивать удачу и счастье.

Важно учесть, что эта примета может иметь смысл только в том случае, если елка является естественной. В случае с искусственной елкой можно выбирать любое удобное для вас время.

Предлагаем узнать, как правильно выбирать новогоднюю елку.

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