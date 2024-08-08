В какой последовательности проедут перекресток танк, скорая, полиция и грузовик: необычная задача на знание ПДД (видео)

На перекрестке скорая помощь намерена повернуть налево, полиция – проехать прямо. В свою очередь танк планирует повернуть налево, а грузовик – направо.

В какой последовательности разъедутся эти транспортные средства? Об этом рассказали pdr2024tests.

Перекресток нерегулируемый. На нем отсутствуют знаки приоритета.

На грузовике виден оранжевый проблесковый маячок, который согласно пункту 3.6 ПДД не предпочитает движение. В свою очередь, проблесковые маячки скорой помощи и полиции свидетельствуют, что они имеют преимущество в движении.

Читайте также: Должен ли водитель легковушки уступить автобусу: сложная задача на знание ПДД (видео)

Таким образом, скорая и полиция проедут перекресток первым, по договоренности, поскольку имеют равнозначные права на перекрестке.

У танка и грузовика никаких преимуществ нет, поэтому они разъедутся по пункту 16.13 ПДД – перед поворотом налево водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся во встречном направлении прямо или справа. Следовательно, танк должен уступить грузовику.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!