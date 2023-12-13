В каком месте в доме нужно ставить елку на Новый год согласно фэншуй

Рождество всегда наполняет нашу жизнь волшебством и праздничным настроением, особенно когда в доме появляется его символ – новогодняя елка. Независимо от того, выбрали ли вы натуральное дерево или его искусственный вариант, важно знать, как правильно разместить это украшение, чтобы привлечь удачу и благополучие.

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Основы фэншуй могут стать вашим лучшим помощником в этом вопросе, пишет Santeplusmag.

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Расположите елку в "зоне богатства"

Согласно фэншуй, елка выступает как мощный символ стихии дерева и огня. Размещение ее в зоне богатства, находящейся на юго-восточной части дома, привлекает финансовый успех и процветание. Также следует рассмотреть расположение елки у главного входа или в углах, чтобы максимизировать ее воздействие.

Планируя размещение елки в гостиной или других помещениях, обращайте внимание на существующее пространство. Избегайте помех и проходов, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию энергии внутри дома. Сохраняйте достаточное пространство под елкой, избегайте передвижения мебели и обеспечьте комфорт для всей семьи.

Зажгите огни на елке

Огни на елке в фэншуй считаются средством активизации стихии огня, приносящей счастье и удачу. Оставляйте огни как можно дольше, чтобы наслаждаться всей их положительной энергией. Выберите яркие шары золотого или серебряного цвета, чтобы символизировать карьеру и экономическую стабильность.

Следуя этим советам, вы сможете создать особую атмосферу дома, наполненную радостью и праздничным настроением. Пусть ваша новогодняя елка принесет вам всюду тепло и уют, а соблюдение фэншуй поможет вовлечь удачу и благополучие в ваш дом. Пусть Рождество будет волшебным и незабываемым!

Предлагаем узнать, как правильно выбирать новогоднюю елку.

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