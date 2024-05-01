В каком случае водитель может продолжать движение по кругу: тест на знание ПДД (видео)

При движении по кругу некоторые водители нарушают ПДД. В частности это касается игнорирования дорожной разметки и знаков дорожного движения.

В какой ситуации разрешено водителю продолжить движение по кругу? Об этом рассказали Тest_pdr.ua.

Разметка 1.18 на первом изображении указывает разрешенные направления движения по полосам. В этом случае движение разрешено только направо. Водителю запрещено дальнейшее движение по кругу в этой полосе.

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Во второй ситуации знак 5.16 показывает разрешенные направления движения. Движение в правой полосе разрешено только направо, на выезд. Водителю также запрещено продолжить движение по кругу.

Следовательно, водителям в обеих ситуациях запрещено продолжать движение по кругу.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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