В каком виде самые полезные грецкие орехи

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Орехи – концентрированный источник питательных веществ (витаминов, минералов, клетчатки). Орехи – семена в твердой, толстой скорлупе, защищающей ценные жиры и витамин Е от окисления.

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Пам’ятайте – горіхи повинні бути свіжі, а не смажені. Щоб отримати всю користь від горіхів, необхідно їсти їх сирими. Від теплової обробки більшість корисних властивостей горіхових зерен втрачаються.

Бажано купувати горіхи в шкаралупі. Очищені і запаковані в пакети, вони швидко окислюються і набувають смак прогірклої олії. Очистіть та їжте їх сирими, щоб зберегти корисні жирні кислоти і вітамін Е. Підсолені, а тим більше підсолоджені цукром або медом горіхи – теж не найкращий вибір.

Частина людей, щоправда, уникає горіхів через страх перед зайвою вагою. Дійсно, горіхи – висококалорійний продукт - 690 ккал/100 г. Спричинено це наявністю жирів у вигляді корисних поліненасичених кислот.

Доказом користі є те, що люди, які споживають всього жменю горіхів на день мають нижчі ризики розвитку ішемічної хвороби серця, онкологічних хвороб та нижчий ризик передчасної смерті! Звучить, як реклама диво-продукту, чи не так?

Такий захисний ефект горіхів виявляється коли вживати 20 г горіхів на день. А збільшення їх кількості в раціоні понад 20 г не має переваг. Це стосується вживання всіх видів горіхів, а не якогось виду окремо. Така кількість не завадить вашій фігурі і не викличе важкості в шлунку.

Пам’ятайте, що горіхи відносяться до високоалергенних продуктів! Треба бути обережними людям які мають схильність до білкової алергії, а також непереносимість до інших видів горіхів. Є протипокази при хворобах ШКТ, деяких шкірних хворобах, при гіперфункції щитовидної залози.

Сподіваюся, що ви включаєте в свій щоденний раціон трохи горіхів.

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