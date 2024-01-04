В каком возрасте лучше всего стерилизовать кошку: советы ветеринаров
Стерилизация – это операция, в результате которой кошка теряет способность к потомству. У кошек эта операция называется "кастрацией".
Половое развитие у кошек начинается в возрасте 6-8 месяцев. Именно с этого времени можно говорить о стерилизации и кастрации. Однако раннее вмешательство может привести к нарушению развития внутренних органов и скелета питомца. Поэтому оптимальный возраст для стерилизации кошки – от 7-8 месяцев до 7 лет, пишет ТСН.
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Обычно ветеринары рекомендуют стерилизовать кошку в период с 7-8 месяцев до 1,5-2 лет. В этом возрасте организм кошки уже полностью сформирован, а риск осложнений от операции минимален.
Стерилизовать до родов или после
Есть мнение, что кошка должна хотя бы раз родить, прежде чем ее стерилизуют. Однако это не совсем так. После беременности и родов половые гормоны начинают вырабатывать не только яичники, но и другие железы внутренней секреции. Поэтому бывает и так, что в течение нескольких циклов после стерилизации, а иногда даже в течение всей жизни у кошки сохраняются симптомы течки. И основная цель стерилизации – коррекция поведения – остается недостижимой.
Когда стерилизовать кошку нежелательно
Не рекомендуется стерилизация кошки в период течки и сразу после беременности. В это время сильно меняется гормональный фон и оперативное вмешательство может спровоцировать развитие серьезных заболеваний.
Оптимальные сроки плановой стерилизации:
- За 2 недели до начала течки или, по меньшей мере, через неделю после ее окончания.
- Если кошка родила – через 2-3 месяца после родов, за это время организм успевает восстановиться.
- Если кошка кормит котят – через 2-3 нед после прекращения лактации, когда нормализуется состояние молочных желез.
Преимущества стерилизации кошки
Стерилизация имеет ряд преимуществ, как для здоровья кошки, так и для ее поведения:
- Увеличивается продолжительность жизни на полтора-два года.
- Снижается риск развития заболеваний матки, яичников, онкологии репродуктивных органов и других заболеваний и инфекций.
- Изменяется поведение кошки, оно становится послушным, спокойным, прекращает бежать из дома.
- Улучшается гормональный фон кошки.
- Уменьшается вероятность того, что кошка будет вступать в стычки с другими животными.
- Стерилизация позволяет ограничить количество бродячих кошек, произрастающих из нежелательного помета.
Напомним, коты считаются одними из самых загадочных домашних животных, поэтому существует множество примет и поверий, связанных с ними.
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