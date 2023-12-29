В Камбодже выкопали 6 уникальных статуй из песчаника времен Кхмерской империи

В камбоджийском археологическом парке Ангкор археологи, работающие в храмовом комплексе Та Пром, совершили необычное открытие. Во время реставрационных работ они откопали шесть статуй из песчаника, позволяющих заглянуть в богатую историю этого древнего места.

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Об этом пишет Heritage Daily.

Но Пром, также известный как "предок Брахмы", был основан Джаяварманом VII, ключевой фигурой в Кхмерской империи. Строительство храма началось в конце XII - начале XIII века нашей эры. В отличие от храмов-пирамид или храмов-горы, типичных для той эпохи, Но Пром построили по более плоскому кхмерскому проекту.

После распада Кхмерской империи в XV веке храм был брошен и постепенно покрылся лесом. В 2000 году Та Пром стал популярным туристическим местом после того, как на его территории сняли части фильма "Лара Крофт: Расхитительница гробниц".

Недавние реставрационные работы в храме привели к удивительному открытию. Под платформой у южных ворот постройки археологи обнаружили шесть статуй из песчаника, столетиями лежавших под завалами.

Среди этих статуй были изображения Будды, которого прикрывает змеевидная нога, а также Авалокитешвары, уважаемой бодгисаттвы. Кроме того, среди находок были две поврежденные статуи и архитектурный фронтон, украшенный сложным резным изображением Будды.

Это открытие проливает свет на религиозное и художественное наследие И Пром, предлагая взглянуть на духовные верования и мастерство древней кхмерской цивилизации.

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"Это чрезвычайно важное открытие, которое дает нам уникальный взгляд на историю и пром", - заявил Нет Саймон из Департамента сохранения храмов и археологии управления APSARA. "Статуи, которые мы обнаружили, свидетельствуют о богатом религиозном и культурном наследии этого места".

Открытие этих статуй не только обогащает наше понимание прошлого храма, но и предоставляет увлекательную возможность для дальнейших исследований. Такие находки вносят значительный вклад в составление пазла этого исторического места и могут вдохновить на дополнительные открытия о культуре и обычаях Кхмерской империи.

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