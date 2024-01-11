В Кембриджском университете строители случайно обнаружили средневековые настенные росписи (фото)

Строители, восстанавливавшие крышу здания 16 века в колледже Христа Кембриджского университета, обнаружили три настенных рисунка, скрытых за деревянной балкой крыши. Находки изображают увенчанный порткуллис, коронованную красную ланкастерскую розу и третий мотив, частично затемненный.

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Все эти мотивы являются элементами семейного герба основательницы колледжа Христа, леди Маргарет Бофорт, матери короля Генриха VII. Об этом сообщает The History Blog.

Картины были найдены в Первом дворе, старейшей части колледжа Христа, датируемой 15 веком, на крыше над северо-западной стеной оригинальной библиотеки. Вокруг произведений искусства было нанесено известковое покрытие, чтобы выделить их.

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Редко случается, чтобы такие фрески пережили век реконструкций. Они были недорогими украшениями, поэтому было мало стимулов прилагать усилия по их сохранению, когда в здание были внесены изменения.

Исследователи проверили архивы после того, как фрески были повторно обнаружены, а последний рассказ очевидцев о настенной росписи был записан примерно в 1738 году. Картины сохранились из-за халатности благодаря их закрытому расположению на крыше.

Напомним, в Италии обнаружили роскошно украшенные гробницы 2 и 4 века нашей эры.

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