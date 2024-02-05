В Кении нашли высеченные в скале игровые доски в возрасте 5000 лет

Ученые из Йельского университета во главе с профессором Вероникой Ваверу совершили сенсационное открытие в Кении: "аркаду" из высеченных в скалах игровых досок для манкалы и 19 захоронений, которым более 5 тысяч лет.

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Манкала – это стратегическая игра, популярная в Африке, с целью захватить больше фигур, чем оппонент. Ее ранние версии находили в аксумитских поселениях VIII века н.э., а также в Древнем Египте и Римской империи. Об этом пишет Heritage Daily.

Самая древняя известная доска для манкалы датируется 5870 ± 240 годом до н.э., но находка в Кении значительно расширяет хронологические рамки.

Ваверу обнаружила "аркаду" случайно, расследуя информацию о вывозе туристами доисторических топоров из частного заповедника.

Возраст скал, на которых высечены доски, достигает 400 миллионов лет, поэтому традиционные методы датировки не подходят. Однако исследовательница описывает место находки как "долину, полную этих игровых досок, похожую на древнюю аркаду", что свидетельствует о давней игровой традиции.

Кроме "аркады", на месте найдено 19 захоронений скотоводческих общин, живших в этом регионе 5 000 лет назад. Следы заточки ножей на скале свидетельствуют о том, что здесь происходили пиры.

Вавер и ее команда ищут финансирование для дальнейшего изучения этого уникального места, которое может раскрыть много нового о жизни людей прошлого.

Открытие "аркады" не только проливает свет на древние корни манкалы, но и свидетельствует о богатой культурной истории Кении. Дальнейшие исследования могут принести еще больше сюрпризов и ценной информации о человеческой деятельности в давно прошедшую эпоху.

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Интересные факты:

Манкала – это не просто игра, но и способ тренировать стратегическое мышление, счет и память.

В некоторых культурах манкала используется для разрешения споров и принятия важных решений.

Существует множество вариантов манкалов, которые отличаются правилами и количеством лунок на доске.

Открытие "аркады" в Кении – это важный шаг в понимании древних культур и традиций Африки. Дальнейшие исследования этого места могут дать нам ценную информацию о жизни людей, живших тысячи лет назад.

Напомним, археологи обнаружили окаменелости редкого дерева, росшего на Земле 350 млн лет назад.

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