В Китае нашли 2200-летнюю гробницу, наполненную старинными артефактами (фото и видео)

Вблизи района Улун в муниципалитете Чунцин, расположенном на юго-западе Китая, произошло значительное археологическое открытие. Археологи откопали гробницу времен династии Западная Хань (202 г. до н. э.-25 г. н. э.).

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Раскрытая гробница прекрасно хорошо сохранена и содержит целое сокровище исторических артефактов, пишет Ancient Origins.

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Среди находок были более 600 культурных реликвий, включая лакированные изделия, деревянные изделия, бамбука, керамику и бронзовые изделия. Эти артефакты открывают окно в прошлое, предлагая понять повседневную жизнь, искусство и культуру эпохи.

Одним из важнейших аспектов этой гробницы является ее круглогодичный заболоченный состояние, что имело решающее значение для сохранения артефактов в ненарушенном состоянии.

Среди находок был подробный список предметов погребения, включающий точную запись года погребения, определенного как 193 год до нашей эры. Этот список не только каталогизировал предметы, но и предоставил информацию об их количестве и размере, проливая свет на обычаи погребения того времени.

Наличие нефритовой посуды среди раскопанных вещей указывает на то, что лицо, похороненное в этой гробнице, вероятно, занимало высокое положение в обществе.

По словам Бай Цзюцзяна, руководителя Чунцинского научно-исследовательского института культурных реликвий и археологии, эта гробница особенно важна, поскольку содержит наибольшее количество изделий из лакированного дерева и бамбука, когда-либо найденных в верховьях реки Янцзы. Кроме того, это самая древняя известная гробница времен династии Западная Хань с четко зафиксированным годом.

Находки этой гробницы будут бесценны для археологов и историков, которые реконструируют историю прошлого Китая, поскольку они предоставляют физические доказательства и важные исследовательские материалы для будущих исследований обычаев захоронения и сравнительного анализа артефактов ранней династии Западная Хань.

Напомним, в Мексике нашли конусообразные гробницы с останками людей старше 3000 лет.

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