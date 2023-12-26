В Китае нашли древний город Чанъань в возрасте 3000 лет: раскрывает подробности прошлого

В городе Нанкин, Китай, археологи обнаружили остатки древнего города Чанъань, упомянутого в "Балладе о Чанъане" поэта Ли Бо. Это открытие, которое датируется примерно 3100 лет назад, проливает свет на историю и культуру этого важного культурного центра.

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Об этом пишет Heritage Daily.

"Баллада о Чанъане" рассказывает историю молодой женщины, которая выходит замуж за мужчину, который едет на войну. Она остается одна в городе, чувствуя одиночество и тоску. Стихотворение завершается тем, что она с нетерпением ждет его возвращения.

Археологические находки в Нанкине подтверждают многие детали, описанные в стихотворении Ли Бо. К примеру, раскопки обнаружили фундаменты стен города, круглые траншеи для обороны, колодцы, печи и жертвенную яму. Эти находки свидетельствуют о том, что Чаньань был большим и хорошо укрепленным городом.

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Кроме того, раскопки обнаружили множество артефактов, проливающих свет на повседневную жизнь жителей Чанъаня. Среди находок – керамические изделия, украшенные треугольным орнаментом, посуда дин, которая использовалась как ритуальная посуда для еды, свиные кости и другие предметы. Эти артефакты свидетельствуют о том, что жители Чаньяня были искусными ремесленниками и имели развитую культуру.

Это открытие важно не только с исторической точки зрения, но и с культурной. Оно показывает, как искусство и археология могут работать вместе, чтобы дать нам более полное понимание прошлого.

Напомним, в Перу обнаружили геоглифы кошек и человекоподобных фигур 30 года до нашей эры.

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