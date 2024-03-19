В Китае нашли хорошо сохранившуюся гробницу династии Мин с уникальными предметами (фото)

Археологи из Шаньсийского института культурных реликвий и археологии совершили увлекательное открытие, раскопав хорошо сохранившуюся гробницу времен династии Мин (1368-1644) в городе Синьчжоу провинции Шаньси на севере Китая.

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Гробницу более 430 лет обнаружили на западной террасе села Хеситоу в районе Синьфу в Синьчжоу. Она состояла из наклонного прохода длиной 17 метров, центральной погребальной камеры и меньшей задней камеры, длина которой составляла примерно 25,3 метра, сообщает Chinadaily.com.cn.

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В гробнице сохранилась изысканная погребальная мебель и деревянный гроб в отличном состоянии, артефакты, свидетельствующие о важном историческом периоде китайской культуры. Раскопки также обнаружили остатки построек периода Луншань (2900-2100 гг. до н. э.) и периода Воюющих царств (475-221 гг. до н. э.), а также 66 гробниц разных династий.

В гробнице найдены два красиво украшенных деревянных гроба со сложными мотивами, а также разнообразные предметы быта и предметы жертвоприношений, датируемые периодом династии Мин.

Эпитафия, написанная печатью, свидетельствует о высоком происхождении покойного, указывая на его служение при королевском дворе как дворцового чиновника.

Это открытие очень редко и важно для культурного наследия Шаньси и Китая в целом. Деревянные погребальные объекты и предметы жертвоприношений хорошо сохранились, что делает гробницу чрезвычайно ценной для исследователей и историков.

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