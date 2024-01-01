В Китае обнаружили самый маленький в своем роде горшок эпохи неолита (фото)

В Китае археологи обнаружили самый маленький в своем роде горшок эпохи неолита. Находку сделали при раскопках стоянки Пэйлиган в Синьчжэне, провинция Хэнань.

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Этот тип амфорообразного сосуда с небольшим горлом и остроконечным дном является одним из характерных артефактов неолитической культуры Яншао. Датированный примерно 7700 годами назад, этот экземпляр также является самым древним в своем роде, сообщает The History Blog.

Горшок имеет длину примерно 10 см, что меньше, чем более типичные образцы этого стиля. Он был найден при раскопках неолитической могилы на западном берегу реки Шуанцзе.

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В раскопке могильника было раскопано около 20 новых могил. В этих могилах также были найдены несколько точильных камней и каменных предметов.

Культура Яншао занимала средние районы Хуанхэ от 5000 до 3000 до н.э. Люди Яншао выращивали зерновые культуры, дополняя свой рацион охотой и переезжая в новые поселения, когда земля уже не была урожайной.

Археологи полагают, что маленький горшок, возможно, использовался для изготовления коджи, рисового вина, ферментированного с помощью плесени monascus.

Напомним, в Камбодже выкопали 6 уникальных статуй из песчаника времен Кхмерской империи.

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