В Китае обнаружили жертвенную яму с останками 120 лошадей 1045 г. до н.э.

Археологи в Китае совершили поразительное открытие, раскопав древний город бронзового века Яохеюань, расположенный у подножия гор Люпань на северо-западе страны. Этот древний город, считающийся политическим и культурным центром периода Западной Чжоу, раскрывает тайны древней китайской истории.

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Об этом пишет Nv.ua.

Во время археологических раскопок был обнаружен город, обнесенный стеной, с разными зданиями, такими как дворцы, рвы, кладбища, жертвенные ямы, гончарные мастерские и бронзоливарный завод. Город Яохеюань существовал в период Западной Чжоу, длившийся с 1045 года до н. до 771 г. до н.э. в истории Китая.

Исследователи считают, что Яохэюань, расположенный на северо-западе Китая, вероятно, являлся региональным центром того времени.

Одним из самых интересных аспектов этого открытия стали жертвенные ямы со скелетами 120 лошадей, включая несколько жеребят. Некоторые скелеты были расчленены перед жертвоприношением. Эти находки свидетельствуют не только о богатстве и статусе города Яохэюань того времени, но также подтверждают важность лошадей в этом регионе на северо-западе Китая в период Западной Чжоу.

Кроме того, во время раскопок было обнаружено первое известное место бронзового литья периода Западной Чжоу, которое включает находки шламовых резервуаров и остатков глиняных смесей, используемых для создания форм, печей и фундаментов зданий.

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В процессе раскопок было найдено множество артефактов, включая керамические формы, предметы из нефрита и камня, лаковые изделия, сосуды из селадона, а также более 150 костей с вырезанными иероглифами, напоминающими китайские символы.

Эти находки дают важные новые доказательства, которые помогут ученым изучить политику и культуру северо-западного Китая в период Западной Чжоу.

Напомним, в Италии археологи открыли гробницу, которой не затрагивали 2600 лет.

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