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В конце апреля и начале мая: в какие дни сажать огурцы, чтобы дали богатый урожай

Игорь Романько

Когда и как сажать огурцы в открытый грунт
Когда и как сажать огурцы в открытый грунт

Хотите вырастить вкусные огурцы на даче этим летом? Чтобы летом вырастить на загородном участке огурцы, уже к концу зимы необходимо подготовить почву.

Это только общие рекомендации с сайта apostrophe.ua. Следите за прогнозом погоды и сажайте, когда установится теплая погода.

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Запомните:

  • Начинайте готовиться уже в конце зимы: грунт, емкости, семена...
  • Выращивать можно из рассады или без нее.
  • Сеять в открытую почву лучше всего в конце апреля - начале мая.

Почему тогда?

  • Огурцы - теплолюбивые, им нужна теплая почва (+10-12°C) и воздух (+16°C).
  • Ранняя посадка может привести к загниванию семян или долгому прорастанию.
  • Скорость прорастания зависит от температуры:
    • +20°C - 14 дней
    • +25°C - 10-12 дней
    • +30°C - 7-10 дней

Где сажать?

  • На солнечном месте, защищенном от ветра.
  • После капусты, картофеля, лука, томатов, перца или моркови.
  • Не сажайте после тыквенных!

Лунный календарь:

  • Апрель 2024: 18-21 числа
  • Май 2024: 9-13, 17-22 числа

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