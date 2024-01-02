В Ливии обнаружили голову древнегреческой статуи бога Диониса (фото)

Археолог, работавший в древнегреческом городе Кирена в современной Ливии, обнаружил голову статуи Вакха, также известного как греческого Диониса, бога вина и театра. В предгорьях региона аль-Джабаль аль-Ахдар, Иссам аль-Менфи заметил отрезанную часть древней статуи.

Видео дня

По данным ливийского информационного агентства, это третий предмет, обнаруженный после того, как шторм "Даниэл" обрушился на восточный регион Ливии в сентябре прошлого года. Он был собран Мэнфи для научных целей, сообщает Greek Reporter.

Читайте также: Археологи нашли в Израиле фрагменты черепа в возрасте 140 тысяч лет: принадлежали неизвестному виду человека

Считается, что Кирена была основана в 631 году до н.э. греками с острова Тера (Санторини), расположенного в Эгейском море. Первый правитель поселенцев, Батт, основал династию Баттиадов, правившую городом в течение восьми поколений до 440 года до нашей эры.

Между 67 и 30 годами до нашей эры Кирена объединилась с тогдашней римской провинцией Крит, где находилась столица провинции. Главным городом стала Кирена. Археология в Кирене была особенно плодотворной.

Напомним, в Камбодже выкопали 6 уникальных статуй из песчаника времен Кхмерской империи.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!