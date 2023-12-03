В магазине такое не приобретешь: Как приготовить овсяное печенье на кефире
Овсяное печенье – не только вкусная, но и полезная альтернатива благодаря содержанию овсяных хлопьев и других полезных ингредиентов.
Овса славится своими растворимыми волокнами, способствующими регулированию холестерина, поддержанию сердечного здоровья и облегчающим процесс пищеварения, пишет noviydoctor.
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Ингредиенты:
- 1 чашка овсяных хлопьев;
- 1 чашка пшеничной или другой муки;
- 1/2 чашки сахара (по вкусу);
- 1/2 чашки кефира;
- 1/4 чашки растительного масла (подсолнечного или кокосового масла);
- 1 яйцо;
- 1 ч. ложка разрыхлителя теста (сода);
- 1/2 ч. ложки ванильного сахара (по желанию);
- 1/2 чашки начинки по собственному вкусу: орешки, сушеные фрукты, кусочки шоколада, орешковая паста и т.д.
Инструкция:
- Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия.
- В большой миске смешайте овсяные хлопья, муку, сахар, разрыхлитель теста и соль.
- В другой миске убейте яйцо, добавьте кефир, растительное масло и ванильный сахар. Хорошо перемешайте.
- Медленно влейте в сухие жидкие ингредиенты, периодически перемешивая, пока тесто не станет однородным.
- Добавьте выбранную начинку и перемешайте еще раз.
- Покройте противень бумагой для выпечки или помажьте его маслом.
- Ложкой выбирайте небольшие порции теста и формируйте шарики, располагая их на протвене с интервалом.
- Выпекайте печенье примерно 12-15 минут или пока оно не станет золотистым на краях.
- Выньте из духовки и оставьте печенье остыть перед подачей.
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