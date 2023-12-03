В магазине такое не приобретешь: Как приготовить овсяное печенье на кефире

Овсяное печенье – не только вкусная, но и полезная альтернатива благодаря содержанию овсяных хлопьев и других полезных ингредиентов.

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Овса славится своими растворимыми волокнами, способствующими регулированию холестерина, поддержанию сердечного здоровья и облегчающим процесс пищеварения, пишет noviydoctor.

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Ингредиенты:

1 чашка овсяных хлопьев;

1 чашка пшеничной или другой муки;

1/2 чашки сахара (по вкусу);

1/2 чашки кефира;

1/4 чашки растительного масла (подсолнечного или кокосового масла);

1 яйцо;

1 ч. ложка разрыхлителя теста (сода);

1/2 ч. ложки ванильного сахара (по желанию);

1/2 чашки начинки по собственному вкусу: орешки, сушеные фрукты, кусочки шоколада, орешковая паста и т.д.

Инструкция:

Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия.

В большой миске смешайте овсяные хлопья, муку, сахар, разрыхлитель теста и соль.

В другой миске убейте яйцо, добавьте кефир, растительное масло и ванильный сахар. Хорошо перемешайте.

Медленно влейте в сухие жидкие ингредиенты, периодически перемешивая, пока тесто не станет однородным.

Добавьте выбранную начинку и перемешайте еще раз.

Покройте противень бумагой для выпечки или помажьте его маслом.

Ложкой выбирайте небольшие порции теста и формируйте шарики, располагая их на протвене с интервалом.

Выпекайте печенье примерно 12-15 минут или пока оно не станет золотистым на краях.

Выньте из духовки и оставьте печенье остыть перед подачей.

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