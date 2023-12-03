rus
Українська
Рецепты

В магазине такое не приобретешь: Как приготовить овсяное печенье на кефире

Игорь Романько

Как сделать овсяное печенье на кефире

Овсяное печенье – не только вкусная, но и полезная альтернатива благодаря содержанию овсяных хлопьев и других полезных ингредиентов.

Овса славится своими растворимыми волокнами, способствующими регулированию холестерина, поддержанию сердечного здоровья и облегчающим процесс пищеварения, пишет noviydoctor.

Читайте также: Как приготовить тыквенный пирог-суфле: простой рецепт

Ингредиенты:

  • 1 чашка овсяных хлопьев;
  • 1 чашка пшеничной или другой муки;
  • 1/2 чашки сахара (по вкусу);
  • 1/2 чашки кефира;
  • 1/4 чашки растительного масла (подсолнечного или кокосового масла);
  • 1 яйцо;
  • 1 ч. ложка разрыхлителя теста (сода);
  • 1/2 ч. ложки ванильного сахара (по желанию);
  • 1/2 чашки начинки по собственному вкусу: орешки, сушеные фрукты, кусочки шоколада, орешковая паста и т.д.

Инструкция:

  • Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия.
  • В большой миске смешайте овсяные хлопья, муку, сахар, разрыхлитель теста и соль.
  • В другой миске убейте яйцо, добавьте кефир, растительное масло и ванильный сахар. Хорошо перемешайте.
  • Медленно влейте в сухие жидкие ингредиенты, периодически перемешивая, пока тесто не станет однородным.
  • Добавьте выбранную начинку и перемешайте еще раз.
  • Покройте противень бумагой для выпечки или помажьте его маслом.
  • Ложкой выбирайте небольшие порции теста и формируйте шарики, располагая их на протвене с интервалом.
  • Выпекайте печенье примерно 12-15 минут или пока оно не станет золотистым на краях.
  • Выньте из духовки и оставьте печенье остыть перед подачей.

Советуем обратить внимание на рецепт запеканки с капустой и фаршем.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

Рецепты