В Мексике нашли конусообразные гробницы с останками людей, которым более 3000 лет (фото)

Археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) объявили об открытии 10 конусообразных гробниц в Чапультепекском лесу, большом городском парке в столице Мексики.

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Гробницы, датируемые ранним и средним доклассическим периодами (2500-400 гг. до н. э.) истории Мезоамерики, были найдены в результате работ по строительству линии канатной дороги, пишет Newsweek.

"Это очень особая погребальная архитектура", – сказала координатор раскопок Мария де Лурдес Лопес Камачо. По ее словам, подобные гробницы найдены и в других районах древней Мексики.

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Внутри гробниц археологи обнаружили останки пяти человек – четырех женщин и одного мужчины, почти все они были молодыми людьми во время смерти.

Во время раскопок исследователи нашли разнообразные материалы: четыре оленьих рога, которые использовались как орудия труда, пуансоны, текоматы сграфито, вогнуто-выпуклый кубок, значительное количество женских фигурок, фрагмент сланцевого диска, сосуды и статуэтки со схематическими чертами, которых археологи называют "призраками". .

"Все доказательства, обнаруженные на этом месте, подчеркивают сложность социальных практик и производственной деятельности, например сельского хозяйства, изготовления керамики и строительства в доклассический период", – сказала Лопес Камачо.

"Именно в этот период было закреплено много характерных черт мезоамериканских обществ, которые сохранятся в последующих столетиях", – добавила она.

Это открытие является важным вкладом в наше понимание ранней истории Мезоамерики. Оно свидетельствует о существовании развитого общества в этом районе более 3000 лет назад.

Напомним, в Греции нашли прекрасно сохранившиеся останки мужчины, погибшего от цунами 3600 лет назад.

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