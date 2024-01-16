В Мексике сняли на видео рыбу невероятной красоты

Инструктор по подводному плаванию Фрида Йолоцин увлечена тем, что сняла личинку радужной треножной рыбы в ее пурпурном волнистом обаянии.

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Йолоцин заметила животное, похожее на пришельца, во время погружения в черную воду, ночное исследование открытого океана, предусматривающее опускание прожекторов в воду, чтобы осветить интересных ночных существ.

"Это была необыкновенно красивая рыба, которая плавала вверх и отражала наш свет таким сюрреалистическим образом, будучи, безусловно, самым ценным животным, которое я когда-либо видела", — написала она в Instagram, где загрузила видео встречи с этой рыбой.

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Мальки рыбы-треноги имеют большие округлые пловцы, которые, как полагают, помогают им имитировать медуз и избегать хищников. Взрослые особи этого вида обитают на дне океана на глубине от одного до шести километров. Там они втыкают свои три специальных вытянутых пловца в морское дно и "стоят", напоминая штатив (отсюда и название). На личиночной стадии рыбу можно вытащить на поверхность, даря нетерпеливым дайверам ослепительную картину.

"Вероятно, мы будем единственными людьми, которых он когда-нибудь встретит", — написала Йолоцин в Instagram.

Радужная рыба-тренога, также известная как рыба-тренога или батиптеруа, действительно интересное существо. Вот несколько странных фактов о радужной рыбе-треноге:

Рыба "радужный штатив" имеет уникальную форму тела – удлиненные, тонкие грудные и брюшные плавники, напоминающие ножки штатива, которые рыба использует, чтобы садиться на морское дно. Эта поза, похожая на штатив, позволяет рыбе оставаться неподвижной и экономить энергию, ожидая добычи.

Радужные рыбы-треноги обитают в глубоководных регионах океана, как правило, на глубинах от 1000 до 4000 метров. Чаще они встречаются в Атлантическом океане, но также были обнаружены в других глубоководных местах.

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Как и многие глубоководные рыбы, радужная рыба-тренога имеет биолюминесцентную приманку. Рыба имеет орган, который называется эска, на конце видоизмененного спинного позвоночника. Этот световой отросток привлекает более мелких и ракообразных рыб, которых трехногая рыба затем захватывает как добычу.

Радужная треногая рыба адаптировалась к низкоэнергетической среде морских глубин. У них медленный метаболизм, позволяющий им выживать в условиях дефицита пищи. Они могут терпеливо ждать в течение длительного времени, не требуя активных поисков пищи.

Из-за специализированного телосложения радужные рыбы-треноги имеют ограниченную подвижность. Они в основном используют свои брюшные плавники, чтобы "ходить" по морскому дну в форме штатива. Однако они также могут плавать на короткие расстояния, размахивая своим телом и хвостом.

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