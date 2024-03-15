В Милане археологи нашли тело юноши, который 'умер одной из самых ужасных смертей за всю историю'

В Милане раскопали мужское тело, захороненное вблизи собора. Выяснилось, что мужчина умер во время ужасных пыток, применявшихся в средневековой Италии.

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Скелет, найденный у собора в Милане, принадлежал мужчине, умершему в возрасте от 17 до 20 лет. Исследователи из Миланского университета, изучавшие его останки, обнаружили показания жестоких травм, свидетельствующих о пытках колесом, сообщили ученые в Journal of Archaeological Science.

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"Колесо" - это ужасное устройство, которое использовалось для публичной казни на протяжении веков. Его действие заключалось в методической ломке конечностей жертвы, а затем выставлении жертвы на колесе, где она могла умирать в течение дней.

Исторические записи свидетельствуют, что колесо часто использовалось против людей, обвиняемых в ужасных преступлениях, а также против тех, кого подозревали в распространении чумы. В этом случае исследователи считают, что мужчина мог стать жертвой разъяренной толпы, считавшей его "уродом".

Ужасные страдания мужчины не закончились на колесе. Судебно-медицинский анализ его черепа обнаружил следы "угловатого обезглавления", которое, вероятно, явилось окончательной казнью.

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Это ужасное открытие дает нам представление о жестокости средневекового мира и об ужасных судьбах, постигших тех, кто не отвечал нормам.

Напомним, в Англии обнаружили лес в возрасте 390 миллионов лет. Также в Англии нашли чрезвычайное редкое кольцо 17 века.

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