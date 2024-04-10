В Минэнерго подтвердили увеличение цен на свет для населения
Атаки страны-агрессора нанесли значительный ущерб украинской энергетической системе. Как правительство планирует восстанавливать энергообъекты и ожидать ли повышения тарифов?
Важно понимать, что война диктует свои правила. Сегодня комфорт и безопасность – это два главных приоритета. Экономьте электроэнергию, где это возможно, и оставайтесь в курсе новостей и рекомендаций власти. Об этом пишет minprom.ua.
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Вот что рассказал министр энергетики Герман Галущенко:
- Ситуация сложная, но не безнадежная. В зависимости от ситуации в июле и августе украинцы призывают максимально экономить электроэнергию.
- Правительство изучает разные варианты финансирования ремонтов. Не исключено и повышение тарифов для населения.
- Масштабы разрушений значительны. Многие объекты до сих пор лежат в руинах, и оценить общий ущерб пока невозможно.
- Украина ищет необходимое оборудование по всему миру. Но охота может быть бесполезной, если не будет достаточно противовоздушной обороны.
- Весной 2024 года основными целями российских ударов стали тепловые и гидроэлектростанции. Это чревато не только потерями электроэнергии, но и экологическими катастрофами.
- Правительство будет общаться с людьми и разъяснять ситуацию.
Ранее мы писали о том, что за коммуналку нужно будет платить по новым правилам, подробности рассказали в правительстве.
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