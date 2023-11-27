В Монголии обнаружен похожий на птиц новый вид динозавров-драконов (фото)

Ученые сообщают об открытии нового вида динозавра в Монголии, который сохранился в позе покоя более 70 миллионов лет. Маленький динозавр, вероятно, оперенный, получил название Jaculinykus yaruui, или "быстрый когтистый дракон". Его "руки" с большим пальцем позволяли ему копаться в колониях насекомых для поиска пищи.

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Этот новый вид был обнаружен в монгольской пустыне Гоби, которая считается одним из богатейших источников окаменелостей динозавров в мире. Первые яйца динозавров были обнаружены здесь столетия назад, а также другие известные виды, такие как овираптор, протоцератопс и велоцираптор, пишетжурнал PLOS ONE.

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Профессор Пол Барретт, специалист по динозаврам из Музея естествознания, отмечает, что "Монголия богата позднемеловыми породами, которые дают детальное представление о конце эры динозавров". Окаменелости динозавров в регионе сохранились хорошо и выглядят современно, когда их достают из камней охристого цвета.

Среди многих динозавров в регионе также найдены альвареззавриды - группа динозавров, которые имеют сходство с птицами. Их характеристики, такие как легкий череп, небольшой размер тела и кольцеобразная грудная кость, позволяют ученым рассматривать их как родственников современных птиц.

Эти животные достигали около метра в высоту и набирали вес около 30 кг. Их главным отличием было необычное строение скелета. Так, у динозавров была повернута шея и хвост, а задние конечности подвернуты под таз.

Напомним, ученые выяснили, что именно убило динозавров.

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