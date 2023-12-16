В Монголии обнаружили деревянное седло V века (фото)

В древней гробнице Монголии археологи обнаружили деревянное седло с железными стременами. Оно может быть самым старым в своем роде.

Видео дня

Седло может дать археологам ключ к истокам средневековой конной войны. Об этом сообщает Live Science.

Радиоуглеродная датировка человеческих останков в гробнице и образцов седла из лошадиной шкуры показывает, что она датируется примерно 420 годом нашей эры.

Читайте также: В Китае нашли 2200-летнюю гробницу, наполненную старинными артефактами (фото и видео)

Жесткие седла со стременами – немаловажная часть кавалерийского снаряжения. Археологи не знают прямых доказательств их происхождения, поскольку органический материал не всегда хорошо сохраняется в суровом климате.

Разработка жесткой рамы, которая могла бы поддерживать подвешенное стремено, стала переломным моментом, действительно разблокировав целый ряд других вещей, которые люди могли делать, находясь верхом. Например, всадник мог бы использовать их для стабильности и стояния, освобождая верхнюю часть тела для нанесения ударов во время езды.

Напомним, в Норвегии нашли монету в возрасте тысячи лет с изображением Иисуса.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !