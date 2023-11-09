В Норвегии на фермерском поле обнаружен браслет викингов, изготовленный 1000 лет назад (фото)

В Норвегии на фермерском поле обнаружили два многовековых серебряных артефакта эпохи викингов – браслет и монету. Находку сделали на поле, расположенном в округе Иннландет.

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Серебряный браслет датируется эпохой викингов, продолжавшейся примерно с 800 года нашей эры до XI века. Об этом сообщает Newsweek.

Считается, что этот предмет мог использоваться в качестве валюты в то время. Монета предположительно была в обращении между 10 и 11 веками.

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Обнаружение подобных находок вместе с монетами дирхамов и гирями свидетельствует о том, что экономика серебра находилась в разгаре на внутренних фермах Норвегии, а не только на торговых местах у моря. Металлоискатель Йорген Странде сказал, что, возможно, он найдет оставшиеся фрагменты серебряного браслета во время будущих исследований.

Напомним, в Италии археологи открыли гробницу, которой не затрагивали 2600 лет.

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