В Норвегии нашли монету в возрасте тысячи лет с изображением Иисуса.

Охотник за ценными металлами обнаружил в горах на юге Норвегии редкую золотую монету, изготовленную в Византийской империи тысячу лет назад. Сам артефакт датируется периодом между 977 и 1025 годами и имеет изображение Иисуса Христа с одной стороны и двух императоров Византии – Василия II и Константина VIII – с другой.

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Об этом сообщает Live Science.

На монете на латыни и греческом языке было написано: "Иисус Христос, Царь царствующих" и "Василий и Константин, императоры римлян". Предполагают, что этот редкий находящийся может быть связан с королем Норвегии Гаральдом III, правившим в Византии, или ставшим частью торговли того времени.

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Историки предполагают, что Гаральд III, также кратковременный король Дании и Швеции, мог получить эту монету во время своих служебных визитов, возможно, как часть приданого, полученного от своего брака с дочерью князя Киевской Руси Ярослава Мудрого. Археологи планируют провести дальнейшие раскопки на месте находки для выяснения деталей.

Напомним, десятки мумий детей и младенцев вырыли в Перу.

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