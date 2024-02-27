В Норвегии нашли рынок эпохи викингов площадью почти 2 квадратных километра

Археологи из Ставангерского университета обнародовали неожиданные доказательства, указывающие на существование рыночной площади викингов на острове Клостерой на юго-западе Норвегии. Этот остров площадью 1,7 квадратных километров расположен у южного побережья фьорда Бокнафьорден среди группы островов Реннесей.

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Исследование с помощью георадара обнаружило следы жилых ям и фундамент эллинга с тремя пристанями рядом с Утстейнским монастырем. Доцент Хокон Рейерсен из Музея археологии объяснил, что команда приступила к исследованиям из-за многочисленных находок поисковиков в этой местности - предметов, связанных с торговлей, таких как весы и монеты. Об этом пишет Heritage Daily.

"Один из вопросов, на который мы хотели найти ответ с помощью георадара, - существуют ли дополнительные свидетельства торговой деятельности. Поэтому я не удивлен результатам, указывающим на то, что Утстейн действительно был рынком во времена викингов и раннего средневековья", - сказал Рейерсен. .

Кристофер Хиллесланд из Музея археологии Ставангерского университета отметил, что подобные ямы часто использовались в качестве ремесленных мастерских. Аналогичные находки были найдены в Тенсберге и Беркуме в Лердале.

Раскопки на острове Клостерой также обнаружили курганы, ямы для приготовления пищи, слои почвы, свидетельствующие о земледелии и признаки поселения. Сочетание этих находок с объектами, связанными с торговлей, усиливает гипотезу о существовании рыночной площади времен викингов в Утстейне.

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Однако некоторые ученые сомневаются в этой гипотезе. Грете Моэлл Педерсен, научная сотрудница Ставангерского университета, заявила: "Хотя многие признаки указывают, что здесь мог быть рынок, мы не можем утверждать это на 100%, пока не проведем дальнейшие исследования для подтверждения находок".

Исследования с помощью георадара были проведены в сотрудничестве с владельцами фермы Утстейн Гард, которые рады этому открытию. Они отметили: "Мы очень довольны, что на нашей ферме были сделаны такие находки. Мы знаем, что живем в исторически интересной местности. Здесь, в Утстейне, земледелием занимались по крайней мере со времен викингов. Мы с большим интересом и уважением относимся к истории, частью которой есть и наша ферма".

Напомним, в Дании нашли золотое кольцо в возрасте 500 лет.

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