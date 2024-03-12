В Панаме раскопали 1200-летнюю гробницу лорда, наполненную золотом (фото)

Археологи в Панаме обнаружили 1200-летнюю гробницу, принадлежавшую доиспанской королевской семье. Гробница, расположенная в Эль-Каньо, археологическом парке в провинции Кокле, содержит значительную коллекцию золотых артефактов, что делает ее одним из самых богатых захоронений, когда-либо найденных в этой стране.

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Считается, что в гробнице похоронен "важный лорд Кокле", живший в конце 700-х годов. Он скончался в возрасте около 30 лет. Гробница содержит большое количество погребального инвентаря, принадлежавшего неназванному королевскому лицу, включая керамические артефакты и золотые изделия, такие как пекторали, пояса, браслеты, серьги и бусы, сообщает Министерство культуры Панамы.

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Среди золотых артефактов пять пекторалей, два пояса из круглых золотых бусин, четыре браслета, две серьги с изображением мужчины и женщины, серьга в форме двойного крокодила, бусы из бисера, пять сережек из зубов кашалота, покрытых золотом, набор круглых золотых пластин, два колокольчика, набор костяных флейт, а также браслеты и юбки, сделанные из собачьих зубов.

Взрослый мужчина с высоким статусом похоронен лицом вниз, что было обычной практикой захоронения в тот период. Раскопки продолжаются, поэтому археологи не уверены, есть ли в гробнице другие захоронения. Однако гробницы того периода часто включают погребение женщины и других людей под мужчиной, чтобы служить спутниками.

Местонахождение Эль-Каньо было впервые обнаружено в 1925 году, но только в 2008 году начались более официальные раскопки, обнаружившие большой некрополь. Считается, что Эль-Каньо использовался доиспанским обществом, основанным на вожде, с 700 г. по 1000 г. н.э.

Напомним, в Англии нашли чрезвычайное редкое кольцо 17 века.

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