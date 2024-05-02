В пекарне рассказали о лучшем способе хранения хлеба: долго не черствеет

Неправильное хранение хлеба дома может привести к появлению нежелательных пятен плесени или быстрому черствению. Однако профессиональные пекари имеют совет, который поможет избежать этого.

Пекарня Madelyn уверяет, что замораживание хлеба – лучший способ сохранить буханку свежим как можно дольше. Об этом сообщает Express.co.uk.

Можно класть вощеную бумагу между ломтиками хлеба перед заморозкой. Так легче будет извлекать нужное количество.

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Лучше всего разморозить целую замороженную буханку можно в холодильнике на ночь. Если хлеб оставить на столе для размораживания, есть риск, что он размокнет.

Кроме того, замороженный хлеб можно выпекать прямо из морозильной камеры в духовке при 160 градусах в течение 25-30 минут.

Впрочем, если идея с заморозкой вам не нравится, достаточно извлечь хлеб из полиэтиленового пакета и положить его в бумагу. Хранение хлеба в пластике может способствовать развитию плесени.

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