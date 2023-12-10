В Перу никогда раньше невиданный вирус заразил человека

В Перу был обнаружен новый вирус, вызывающий заболевание, подобное лихорадке денге, малярии и другим тропическим инфекционным заболеваниям, распространенным в этом регионе.

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Один случай этого таинственного вируса был замечен у 20-летнего мужчины, который был госпитализирован в больницу в Чанчамайо в Центральном Перу 25 июня 2019 года, пишет IFLScience.

Пациент обратился за медицинской помощью после того, как почувствовал ряд симптомов, включая высокую температуру, озноб, дискомфорт, боли в мышцах, скованность суставов, головные боли, сонливость, интенсивную чувствительность к свету и боли в глазах.

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Эти симптомы достаточно типичны для многих тропических болезней, относительно распространенных в сельской местности Южной Америки. Однако лабораторные анализы его образцов крови обнаружили нечто гораздо более странное: новый вариант флебовируса.

Флебовирусы – это большая группа вирусов, передаваемых через укусы насекомых. Они могут вызвать широкий спектр заболеваний, от легких до смертельных.

Самым известным флебовирусом является вирус лихорадки Рифт-Велли, который может привести к смерти до 10% заражаемых им людей.

Однако недавно обнаруженный флебовирус – это совсем другое дело. Генетический анализ предполагает, что это флебовирус "Echarate", который естественным путем получил гены от "еще неидентифицированного флебовируса" путем генетической рекомбинации.

Ученые, изучавшие этот случай, говорят, что их выводы указывают на то, что новый вариант вируса, вероятно, циркулирует в джунглях Центрального Перу, хотя неясно, насколько он может быть распространён и какой вид может действовать как природный резервуар вируса.

"Наши результаты указывают на то, что новый вариант ECHV (вирус Echarate) циркулирует в джунглях центрального Перу", — заключают авторы исследования.

Оказывается, риск этого вируса низкий. Прошло несколько лет с момента заражения, а больше сообщений о его распространении не поступало.

Со всем этим этот случай является очень реальным напоминанием о том, что новые патогены существуют где-то, и вмешательство человечества в естественный мир означает, что вероятность того, что мы будем с ними контактировать, растет.

Это исследование опубликовано в журнале CDC Emerging Infectious Diseases.

Напомним, в Китае распространяется неизвестная респираторная болезнь, которая первыми поражает легкие.

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