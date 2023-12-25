В Перу обнаружили геоглифы кошек и человекоподобных фигур 30 года до нашей эры

В районе Ицы, на юго-востоке Перу, археологи обнаружили 29 новых геоглифов. Они расположены на склонах холмов и изображают кошек и антропоморфные фигуры.

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Об этом пишет Arkeo News.

Открытие было сделано во время четырехмесячного исследовательского проекта, проводившегося студенческим коллективом Национального университета Сан-Луиса Гонзаги. Группу возглавил археолог Омар Бендес Де ла Крус.

По мнению исследователей, геоглифы датируются периодом между 300 и 100 годами до нашей эры. Это соответствует позднему периоду Паракас и раннему периоду Наска.

Изображение удалось получить с помощью съемки из дрона, а затем проанализировать с использованием специального программного обеспечения определения формы фигур.

В районе Эль Инхенио было обнаружено десять геоглифов, на которых изображены фигуры кошек длиной до 17 метров. В районе Чанкильо было обнаружено еще восемь геоглифов, изображающих фигуры кошек длиной до 37 метров. Остальные геоглифы являются человекообразными фигурами.

Изображения кошачьих часто встречаются в культуре Паракас. Ряд исследователей считают, что они связаны с плодородием. Также есть версия, что кошачьи считались водным божеством.

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Археологическая культура Паракас существовала на южном побережье Перу примерно с 800 до 100 лет до нашей эры. Ее носители владели искусством ирригации и мелиорации, также известны своими достижениями в текстильном искусстве. Как считают ученые, в 200-е годы до нашей эры произошел упадок культуры Паракас. Исследователи предполагают, что он был вызван изменениями внешней среды или конфликтами внутри общества.

Самыми известными геоглифами Перу являются картинки на плато Наска. В конце 2022 года археологи обнаружили там 168 ранее неизвестных изображений. При этом единого мнения о происхождении геоглифов и цели их создания у ученых до сих пор нет.

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