В Польше найдено уникальное двуликое золотое кольцо (фото)

Археологи, проводящие раскопки под замком Вавель, бывшей резиденцией польских королей в городе Кракове, обнаружили уникальное золотое кольцо, которое, вероятно, датируется XI или XII веком.

Видео дня

Кольцо имеет необычный двухсторонний дизайн, не соответствующий традиционной христианской символике того периода. Изображения на нем, вероятно, изображают Януса, двуликого римского бога, что может свидетельствовать о высоком уровне мастерства местных ювелиров, сообщает Королевский замок Вавель (Zamek Królewski na Wawelu).

Также вас может заинтересовать: В Англии археологи обнаружили доисторическую "капсулу времени" (фото)

"Это единственный пример изображения людей (или вообще фигурных) на перстне раннего средневековья из Польши", – говорит исследователь Ежи Тшебиньский.

Кольцо толщиной 1,5 мм, диаметром 4 мм и окружностью 57 мм. Он декорирован с обеих сторон, что делает его очень необычным. В Польше найдено лишь несколько раннесредневековых золотых кольца, не имеющих орнамента или имеющих простые геометрические узоры.

Тшебиньский считает, что кольцо, вероятно, было изготовлено местными мастерами и, возможно, принадлежало элите под руководством Пястов, первой правящей династии Польши.

Кольцо было найдено в подвале Датской башни замка, построенной в конце XIV — начале XV века.

История Вавельского замка уходит в 11 век, но холм, на котором он расположен, долгое время был важным центром власти.

Ранее в Китае нашли древние захоронения с артефактами для гадания.

Ученые исследовали первые пещерные приюты, в которых 13 тысяч лет назад жили первооткрыватели Южной Америки.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!