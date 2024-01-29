В Польше нашли клад бронзового века: был частью ритуала захоронения в воде (фото)

В польском озере Папово Бискупи археологи обнаружили сокровище бронзовых украшений и человеческие кости. Эти находки свидетельствуют, что группа Хелмно, населявшая эту местность в бронзовую эпоху, практиковала ритуальные захоронения в воде.

Видео дня

Исследователи обнаружили более 550 бронзовых артефактов, включая ожерелья, подвески и браслеты. Они также нашли скелетные останки не менее 33 человек, в том числе младенцев, детей, подростков и взрослых, сообщает научный журнал Antiquity.

Читайте также: В Польше из реки Висла выловили уникальный старинный меч (фото)

Радиоуглеродное тестирование показало, что кости датируются между 1040 и 780 годами до нашей эры. Это свидетельствует, что захоронения происходили в течение продолжительного периода времени.

Археологи считают, что металлические украшения были захоронены в озере после тел. Это может свидетельствовать, что ритуал погребения в воде был важен для группы Хелмно и что они считали, что металлические украшения имеют особое значение в загробной жизни.

Эти находки проливают свет на культуру и верование группы Хелмно. Они показывают, что эта группа имела сложные ритуалы, включавшие захоронения в воде.

Напомним, под Киевом нашли могилы женщин, похороненных с кольцами на шеях и ведрами на ногах.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!