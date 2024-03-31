В Польше обнаружили медный топор 4-3 тысячелетия до нашей эры (фото)

В Польше обнаружили медный топор, который датируется 4-3 тысячелетием до нашей эры. Находка является древнейшей из всех найденных в Польше.

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Возможно, это самый старый медный артефакт, найденный в Польше. Топор обнаружили в городе Маче на юго-востоке Польши, сообщает The History Blog.

Кшиштоф Гайос обнаружил небольшой медный топор. Место находки было определено с помощью GPS и артефакт передан делегации Управления охраны достопримечательностей в Замостье.

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Топор имеет веерообразное лезвие длиной 7,4 см, шириной 4,1 см и толщиной 1 см в самом толстом месте. Она изготовлена ​​с помощью простого метода литья, предшествующего бронзовому веку, когда медные топоры получили широкое распространение.

Топор будет передан в Региональный музей Станислава Сташица в Грубешове, где его исследуют и проанализируют.

Напомним, археологи обнаружили в пустыне Израиля роскошное имение в возрасте 1200 лет.

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