В Польше обнаружили редкую средневековую петлю для ремня в форме человека (фото)

Возле Каменной Поморского на северо-западе Польши обнаружили редкую средневековую петлю для пояса, на которой вешали ключи или кошелек. Это одна из 15 известных петелек этого типа, и единственная из них найдена в Польше.

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Бронзовая фигура изображает антропоморфную фигуру с руками на бедрах, образующих круглые выемки сбоку туловища. Об этом сообщает The History Blog.

Диагональные, горизонтальные и вертикальные разрезы на поверхности груди и талии передают драпировку туники, характерную для периода поздней готики. Треугольный вырез разделяет две ноги.

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Фигура стоит на округлой фигуре с отверстием, где бы висели ключи или кошелек для подаяния или мешочек. Через открытое прямоугольное крепление на спине протягивался ремень.

Этот тип ременной петли производился в южной Германии, создан баварскими мастерами, вероятно, в Нюрнберге, который являлся центром изготовления бронзы с 14 века. Из уцелевших экземпляров 12 были найдены в Германии, большинство из них в Баварии.

Напомним, в Швеции нашли казну из более чем 30 000 уникальных артефактов.

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