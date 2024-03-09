В Польше обнаружили серпы и топоры бронзовой эпохи (фото)

Вблизи Слубице на западе Польши металлодетекторы обнаружили группу металлических предметов бронзового века. Среди находок были наконечники топоров и серпы.

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Группа состоит из трех серпов, двух топоров, четырех браслетов (три из них с резным декором), шести колец, двух кусков проволоки и части бронзовой шпильки. Были найдены также остаток литейных отходов, сообщает The History Blog.

Археологи пока не комментируют значение находки. Однако трудно не связать его с предыдущими находками так называемых литейных или бронзовых сокровищ.

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Это указывает на неоднородность обнаруженных предметов (украшений, оружия, предметов быта) и отходов литейного производства. Например, предыдущая такая находка, из окраин Губина, связана с созданием сообщества культуры лужицких полей бронзы и ориентировочно датирована 4-м периодом бронзового века (1000-800 гг. до н. э.).

Доступ к месту находки был заблокирован для других металлодетекторов, пока у власти не будет возможности исследовать дальше. Артефакты будут переданы музею для изучения и консервации.

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