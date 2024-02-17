В Польше обнаружили средневековый значок с надписью ''Любовь побеждает все'' (фото)

Археологи, работающие в Гданьске, Польша, обнаружили позднесредневековый знак. Кусок жести в форме горлицы имеет надпись на латыни: "AMOR VINCIT OMNIA" – "Любовь побеждает все".

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На значке есть остатки двух обособленных ручек, с помощью которых можно было повесить на цепочке или прикрепить к одежде. Об этом сообщает Medievalists.

Сама птица в средневековой Европе считалась символом любви и верности. Анна Рембиш-Любеевская, археолог из Национального морского музея в Гданьске добавила, что верность и забота о партнере и потомках делает птицу идеальным символом любви и семьи.

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Предмет был обнаружен во время археологических работ, проводившихся в портовом кране 15 века между двумя оборонительными башнями. Этот объект, считающийся достопримечательностью Гданьска, находится под руководством Национального морского музея города.

С 2020 года проводится реставрация "Журавля", сильно пострадавшего во время Второй мировой войны. Реставрация позволит посетителям увидеть части оригинальных стен 15 века и вернуть крану вид, который он выглядел в 17 веке.

Напомним, в Таиланде обнаружили таинственные гигантские деревянные гробы на сваях в возрасте 2300 лет.

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