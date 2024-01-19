В Польше рабочие обнаружили тысячелетний редкий меч викингов (фото)

В Польше строительная бригада случайно извлекла средневековое оружие. Это произошло во время дноуглубления реки Висла во Влоцлавеке.

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Археологи идентифицировали артефакт как редкий меч викингов. По словам археологов, мечу не менее 1000 лет, он датируется девятым или десятым веком, сообщает Nauka w Polsce.

На фотографиях видно хорошо сохраненный меч. Покрытое ржавчиной оружие имеет длинный клинок и навершие, что выглядит почти как узел.

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1000-летний меч был высококачественным, технологически передовым оружием. Лезвие изготовлено из комбинации углерода и стали, чтобы сделать его крепким и долговечным, но при этом гибким.

По словам археологов, в Польше было найдено только 13 таких типов мечей. Меч подвергнут анализу и консервации, процесс продлится несколько месяцев.

Напомним, в Саккаре обнаружили древнеегипетские гробницы и статую "бога молчания".

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